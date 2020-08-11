Глава МИД Литвы рассказал, как долго Тихановская сможет находиться в стране

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская может находиться на территории Литвы в течение года, передает 11 августа Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

«Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы», — сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.