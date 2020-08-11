Видеообращение участницы президентских выборов в Белоруссии Светланы Тихановской с призывом к протестующим прекратить свои акции могло быть сделано в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Об этом 11 августа пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Тихановская призвала протестующих сидеть по домам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Во вторник, 11 августа, в интернете были обнародованы два обращения Тихановской. В первом она заявила, что покинула территорию Белоруссии и находится в настоящей момент в Литве, а во втором призвала оппозиционеров соблюдать закон и отказаться от протестов.

Последний ролик вызвал вопросы у пользователей, так как политик зачитывала свое обращение по бумажке и выглядела не слишком уверенно.

Внимательные зрители также обратили внимание, что Тихановская сидела на видео на темно-зеленом кожаном диване, из-за чего возникла версия, что все это снималось в кабинете главы ЦИК Ермошиной. В подтверждение этой версии были опубликованы фотографии из ее кабинета, где есть такой же диван. Известно, что накануне, 10 августа, Тихановская несколько часов провела в здании Центральной избирательной комиссии.