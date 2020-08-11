Для Лукашенко в отношениях с Евросоюзом наступает более сложный период, чем был до сих пор, и надежды на более лояльное отношение США, судя по всему, себя не оправдывают, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению Пушкова, вероятность принятия Западом расширенных санкций против Белоруссии высока.

«Сейчас это уже обсуждается в Евросоюзе. И если до выборов главной виделась линия на поощрение Лукашенко на отдаление от Москвы и переориентацию на Евросоюз, то теперь в ЕС начинает усиливаться другая линия. Она состоит в том, что на Лукашенко нужно оказать дополнительное давление, для того чтобы помочь его противникам добиться его ухода от власти», — отметил эксперт.

Алексей Пушков: Результаты выборов должны подтолкнуть Лукашенко к большему сближению с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Как известно, большая часть его окружения тяготеет к «европейскому вектору», и им совершенно не хочется стать объектом персональных санкций. Поэтому мне кажется, что для Лукашенко в отношениях с Евросоюзом наступает более сложный период, чем был до сих пор. Да и надежды на более лояльное отношение США, судя по всему, себя не оправдывают», — добавил он.

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В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.