Как отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Геворг Мирзаян, единственная альтернатива президенту Александру Лукашенко - прозападные политики, а для политического манёвра в Белоруссии РФ нужно создавать там реальные пророссийские силы и защитить их от возможных репрессий власти

Власти нескольких западных стран назвали прошедшие в Белоруссии президентские выборы не соответствующими демократическим принципам.

«Россия, конечно, признает выборы, потому что куда деваться. К тому же единственная альтернатива Лукашенко, которая сейчас есть, — прозападные политики. И для того, чтобы иметь поле для манёвров в Белоруссии, нам необходимо создавать там реальные пророссийские силы. Правда, чтобы их создавать, нужно прикрыть их от возможных репрессий со стороны Минска, и для этого Лукашенко нужно чётко объяснить, что этих людей трогать нельзя, если будешь их трогать, то будь готов к ещё большему ухудшению отношений. Надо защищать свои интересы», — сказал в интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Богдан Безпалько о выборах в Белоруссии: России все равно придется иметь дело с Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

По словам эксперта, никто не скажет, каковы на самом деле настроения в белорусском обществе, потому что независимые опросы по политическим пунктам в стране запрещены, но, по его ощущению, не большинство, но значительная часть белорусов, особенно среди молодёжи, придерживаются прозападных взглядов.

«И в этом тоже есть вина России, потому что мы фактически забили на «мягкую силу» в Белоруссии. Мы шли на поводу у Лукашенко, мы не вмешивались в его внутренние дела, не проводили свою повестку — то, из-за чего мы уже потеряли Украину и Грузию, близки к потере Армении, подбираемся к потере Казахстана и вот сейчас настала очередь Белоруссии», — подчеркнул Мирзаян.

Евгений Примаков, в июле возглавивший Россотрудничество, ранее говорил, что одним из основных приоритетов работы ведомства станет диалог на пространстве СНГ.