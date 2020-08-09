В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным национального экзитпола, Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 6,2% избирателей.
«Избирательные участки закрылись, все спокойно. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, нами не выявлено», — сказал Кондратьев, который является наблюдателем на этих выборах в составе делегации верхней палаты российского парламента.
По словам сенатора, высокая поддержка Лукашенко была ожидаема, так как в его лице белорусы голосуют за стабильность.