Член Совета Федерации РФ Алексей Кондартьев 9 августа в комментарии РИА Новости заявил, что президентские выборы в Белоруссии прошли в спокойной обстановке

Призыв оппозиции услышан. Противники Лукашенко начали собираться у избирательных участков © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 6,2% избирателей.

«Избирательные участки закрылись, все спокойно. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, нами не выявлено», — сказал Кондратьев, который является наблюдателем на этих выборах в составе делегации верхней палаты российского парламента.

По словам сенатора, высокая поддержка Лукашенко была ожидаема, так как в его лице белорусы голосуют за стабильность.