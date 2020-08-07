«С американцами можно тоже разделить сферы влияния, но я думаю, тут будет идти речь о каком-то более глобальном проекте. Америка испытывает определенные кризисные явления, они будут протекать еще очень долго, но при этом большой период времени Америка будет сохранять лидерские позиции», — рассказал эксперт.
США — это страна с самым большим военным бюджетом, засекреченным во многих своих частях, страна, которая пытается вмешиваться во все фактически мировые конфликты. Поэтому здесь и интересы США, и интересы Европы совпадают, добавил Богдан Безпалько.
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В интервью изданию Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов выразил мнение, что к нынешним протестам в США нельзя применять фразы «цветная революция», «майдан» и прочие подобные эпитеты, обозначающие госпереворот или его попытку, поскольку у любого майдана и «цветной революции» есть внешние силы, которые управляют этим процессом, а Black Lives Matter — движение внутриамериканское, и нет такой силы, которая занималась бы созданием этого явления или его продвижением.