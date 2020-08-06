«Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и неподтвержденных каналов и платформ коммуникации, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Экосистема состоит из пяти основных компонентов: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и кибердезинформация», — утверждается в докладе.
В качестве примера якобы дезинформации и пропаганды приводятся заголовки ряда российских СМИ с государственным финансированием.
Согласно докладу, хотя «дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается без противодействия».
«Правительство США, наши союзники и партнеры, международные институты, гражданское общество, научные круги, частный сектор и граждане всего мира не будут сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникаций, от которых мы все зависим для свободного потока идей и информации. GEC будет продолжать разоблачать дезинформацию, которую, как мы видим, исходит от России и других злонамеренных субъектов, чтобы международная общественность и сообщество по борьбе с дезинформацией имели четкое понимание того, как дезинформация распространяется и как мы можем коллективно противодействовать ей», — говорится в докладе.
Центр глобального взаимодействия возглавляет и координирует усилия федерального правительства США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации.
В конце июля Госдеп США запросил увеличить вдвое финансирование GEC на 2021 год для противодействия «пропаганде со стороны России».