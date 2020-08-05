Отсутствие пророссийских политиков в Белоруссии стало следствием ошибок в работе России с «мягкой силой», сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

По его словам, прозападные силы в Белоруссии сейчас являются единственной альтернативой Лукашенко из-за того, что «мы не работали с Белоруссией, мы уважали страхи Батьки и не пускали туда наши НКО».

«Россотрудничество 10 лет назад — это было позорище из позорищ. На встречи актива в Белоруссии приходили, мягко говоря, либо очень пожилые люди, либо сумасшедшие, что было, то было. Так мы работали с «мягкой силой» в Белоруссии. Мы сами виноваты, что там нет альтернативных пророссийских кандидатов», — подчеркнул эксперт.

Лукашенко делает ставку на силовиков, но может проиграть слабой женщине, утверждают западные СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.