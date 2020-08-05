По его словам, прозападные силы в Белоруссии сейчас являются единственной альтернативой Лукашенко из-за того, что «мы не работали с Белоруссией, мы уважали страхи Батьки и не пускали туда наши НКО».
«Россотрудничество 10 лет назад — это было позорище из позорищ. На встречи актива в Белоруссии приходили, мягко говоря, либо очень пожилые люди, либо сумасшедшие, что было, то было. Так мы работали с «мягкой силой» в Белоруссии. Мы сами виноваты, что там нет альтернативных пророссийских кандидатов», — подчеркнул эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.