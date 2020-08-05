Никакого разрушения власти США нет, это миф, который они же и создают с помощью своих СМИ, рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист Алан Мамиев

США ударили по олигарху. В офисе компаний Коломойского идут обыски © скриншот с видео "24 канал"

«О крахе США можно будет утверждать только после того, как офис Google переедет в Воронеж, а Голливуд переберётся в Жмеринку. Когда начнут оттуда вывозить университеты «лиги плюща» со студентами и преподавателями, а такого пока не наблюдается», — рассказал Мамиев.

Собеседник издания считает, что элиты США решили «кинуть» многочисленных нуворишей из других стран и народов, которые держат свои накопления в долларовой массе.

«Вот что бы их кинуть, вернув их на их место, в условный Воронеж и Жмеринку, надо организовать небольшой рукотворный кризис. Под этот шумок и решить главную проблему — ограбить этих выскочек, решивших, что они могут претендовать на место за «карточным столом истории», — сказал он.

Согласно результатам опроса, проведённого телепередачей ABC News и исследовательской службой Ipsos 29-30 июля среди 730 совершеннолетних американцев, ответные действия президента страны Дональда Трампа на массовые акции протестов одобряют 36% респондентов, а 52% считают, что привлечение федеральных правоохранительных органов в городах, охваченных беспорядками, только ухудшило ситуацию.

Полностью интервью можно прочитать здесь.