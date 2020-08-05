По его словам, основные статьи белорусского экспорта — это продукты нефтепереработки и удобрения.
Транспортные средства, которые производит Белоруссия, грузовики прежде всего, — это порядка 8% экспорта. Если говорить о продукции машиностроения, включая оборудование для ядерных электростанций, — это лишь 4%. Основным потребителем этой продукции является Россия.
«Да, в общем, и для России то, что мы покупаем, это чистая благотворительность, потому что Россия точно может производить тракторы, грузовики. Россия производит и экспортирует по всему миру продукцию, связанную с ядерным сектором. То, что Россия дает Лукашенко квоту на своем рынке в этих сегментах, это политическое решение, это не экономическое решение. Россия вполне способна заместить белорусский машиностроительный импорт своим производством и сэкономить на этом большие деньги», — рассказал эксперт.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.