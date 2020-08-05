При всем уважении к белорусской экономике в ней на сегодняшний день нет серьезных кластеров, которые были бы способны произвести нужное количество продукции, востребованной во всем остальном мире, кроме России. Об этом изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Коммунальный коллапс для белорусской оппозиции. Как противников Лукашенко лишили улицы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Транспортные средства, которые производит Белоруссия, грузовики прежде всего, — это порядка 8% экспорта. Если говорить о продукции машиностроения, включая оборудование для ядерных электростанций, — это лишь 4%. Основным потребителем этой продукции является Россия.

«Да, в общем, и для России то, что мы покупаем, это чистая благотворительность, потому что Россия точно может производить тракторы, грузовики. Россия производит и экспортирует по всему миру продукцию, связанную с ядерным сектором. То, что Россия дает Лукашенко квоту на своем рынке в этих сегментах, это политическое решение, это не экономическое решение. Россия вполне способна заместить белорусский машиностроительный импорт своим производством и сэкономить на этом большие деньги», — рассказал эксперт.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.