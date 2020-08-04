Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовится «бойня». С таким утверждением он выступил на традиционном послании народу и парламенту, которое 4 августа транслировали белорусские телеканалы

Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступает с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе. «Это шантаж». Зубец объяснил для чего Лукашенко задержал россиян из «ЧВК Вагнера» © Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — отметил он.

Лукашенко рассказал, что против республики задействуется информационное оружие, которое работает с сознанием человека, делая его объектом манипуляций.

«Цель — стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление», — добавил президент.

Глава государства также сообщил, что он располагает информацией, согласно которой, в Белоруссию якобы переброшен «еще один отряд боевиков», который осел на юге страны.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Последний покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.