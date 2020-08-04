Украина провалилась в переломном 2019 году, когда должна была перейти к экономическому росту. Об этом 3 августа заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александр Колтунович в эфире «112 Украина»

Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua отметил Колтунович.

По экономической теории циклов Кондратьева, после падения должен произойти взлет, оторого парламентарий и ожидал в 2019 году, однако, посетовал Колтунович, этого не произошло.

«Нам надо было в 19-м году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11% падения валового внутреннего продукта во втором квартале 20-го года. <…> К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее», — сказал депутат.