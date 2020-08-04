Одним из самых взрывоопасных регионов в бывшем СССР сегодня является Ферганская долина в Средней Азии, где сталкиваются интересы сразу нескольких бывших советских республик. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко отвечает на вопросы зрителей в прямом эфире

Политолог обратил внимание, что в Ферганской долине уже были киргизско-узбекские и киргизско-таджикские столкновения, которые не выливались в серьезные войны, но пограничные конфликты тем не менее происходили и будут происходить еще.

«Проблема заключается в том, что все эти республики были частью единого государства, и поэтому начертания границ не особенно кого-то волновало, потому что народ все равно жил в одном государстве. А потом оказалось, что за счет этой чересполосицы часть киргизов живет в Узбекистане и так далее», — пояснил Ищенко.

По его мнению, это в любом случае вызовет конфликты, потому что население той или иной страны, проживающее на территории другого государства, тяготеет к своему собственному государству, тем более что в Средней Азии всегда происходили столкновения между различными этническими группами.

Этот комплекс причин делает Ферганскую долину потенциальной горячей точкой, но эти конфликты удается сдерживать в том числе потому, что многие из стран региона являются членами одних организаций: ЕАЭС и ОДКБ, добавил собеседник издания.