Захвативший 3 августа отделение банка в Киеве Сохроб Каримов с детства страдал олигофренией. С таким заявлением выступил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Klymenko Time

В понедельник, 3 августа, Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке. Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его. Опубликовано видео задержания Каримова © REUTERS, Gleb Garanich

По словам Геращенко, в детстве Каримову был поставлен диагноз олигофрения. Косвенно это подтверждает то, что успел наговорить журналистам сам террорист. Так, он просил называть себя святым духом.

При этом журналисты обратили внимание, что преступник вел практически образцово-показательные аккаунты в соцсетях, где не было никаких признаков наличия у него психических патологий. Обращается внимание также на то, что захвативший 21 июля заложников в Луцке Волынской области Максим Кривош, наоборот, все свои мысли и размышления выкладывал в интернете.