Украинские военные умирают от коронавируса

Больше 600 военных переболели коронавирусом нового типа Covid-19 в украинской армии, умерли пятеро. Об этом 2 августа сообщило командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook
«За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 5 человек», — говорится в материале.
По состоянию на 2 августа, всего в ВСУ коронавирусом болеет 219 человек.
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