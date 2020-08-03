Украинские военные умирают от коронавируса

Больше 600 военных переболели коронавирусом нового типа Covid-19 в украинской армии, умерли пятеро. Об этом 2 августа сообщило командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook

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