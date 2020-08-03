Украинские военные умирают от коронавируса

РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США
РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США
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«За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 5 человек», — говорится в материале.

По состоянию на 2 августа, всего в ВСУ коронавирусом болеет 219 человек.

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