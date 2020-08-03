Тарантулы буквально оккупировали дом жителя села Богатое в Одесской области. Соответствующее видео опубликовали на днях на YouTube-канале BBC News

В Запорожье по тротуарам бегают тарантулы © Vongiawe / wikimedia.org

Тарантулы — это крупные (до 10 см) ядовитые пауки, обитающие в засушливых районах — степях, пустынях. Днем укрываются в вертикальных норках, глубина которых доходит до 60 см. Ночью выбираются на поверхность и активно перемещаются по земле, охотясь на насекомых. Считаются крупнейшими пауками на Украине.