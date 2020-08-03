По словам владельца дома, в двух метрах от его жилища завелись полчища ядовитых пауков. Он снял их на видео и показал запись киевскому ученому. Тот научил мужчину выманивать тарантулов на поверхность земли с помощью пластилина.
Тарантулы — это крупные (до 10 см) ядовитые пауки, обитающие в засушливых районах — степях, пустынях. Днем укрываются в вертикальных норках, глубина которых доходит до 60 см. Ночью выбираются на поверхность и активно перемещаются по земле, охотясь на насекомых. Считаются крупнейшими пауками на Украине.