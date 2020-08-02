У белорусского народа больше житейской мудрости и организованности, чем у украинского, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

«С точки зрения житейской мудрости и способности организовывать собственную жизнь белорусы отличаются от украинцев, которых удалось увлечь мифом о том, что соглашение об Ассоциации с ЕС решит все проблемы. И этот обман привел к тому, что Украина на сегодняшний день разорена», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, белорусы понимают, что отношения с Россией Европа им точно не заменит.

В связи с этим он уверен, что нынешнее обострение отношений между Минском и Москвой не приведет к ущербу для экономических отношений между нашими странами.

Он также отметил, что «экономическая блокада ударит не по местным олигархам, завязанный на белорусский режим, а по народу», а России незачем «разрушать базу нормальных российско-белорусских отношений».

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.