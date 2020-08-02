По его словам, зерно из Госрезерва продавалось на рынке со скидкой около 40%, например, при рыночной стоимости 5,2 тыс. грн за тонну дисконт составлял 2 тыс. грн.
«При такой динамике запасы постоянно уменьшались. Также присутствовали кражи. Результат — 97% [запасов] нет», — сказал Погорелый.
На вопрос о том, кто причастен к коррупции в Госрезерве, Погорелый ответил, что он не судья, ответ должны давать спецслужбы, однако отметил, что такая ситуация сложилась вскоре после обретения Украиной независимости, в 90-х годах.
Ранее в июне сообщалось, что из Госрезерва пропало зерно на общую сумму более 800 млн грн. Один из чиновников госагентства был задержан Службой безопасности Украины.