Из-за продаж по заниженным ценам и краж украинский Госрезерв потерял 97% запасов, сообщил бывший руководитель Госрезерва Ярослав Погорелый в интервью AgroPolit.com

«Изверги режут двери!»: Главе Госрезерва не понравился визит прокуратуры © Facebook, Vadym Mosiychuk

«При такой динамике запасы постоянно уменьшались. Также присутствовали кражи. Результат — 97% [запасов] нет», — сказал Погорелый.

На вопрос о том, кто причастен к коррупции в Госрезерве, Погорелый ответил, что он не судья, ответ должны давать спецслужбы, однако отметил, что такая ситуация сложилась вскоре после обретения Украиной независимости, в 90-х годах.

Ранее в июне сообщалось, что из Госрезерва пропало зерно на общую сумму более 800 млн грн. Один из чиновников госагентства был задержан Службой безопасности Украины.