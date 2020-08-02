Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года. Об этом написал политолог Ростислав Ищенко в статье «Самосвержение Лукашенко. На кону больше, чем президентство» для издания Украина.ру

Это, конечно, слишком рано, но, похоже, что белорусские «евринтеграторы» и их иностранные партнёры не могут ждать дольше, полагает политолог.

«Западная Европа, всё сильнее втягиваясь в конфронтацию с США, заинтересована в налаживании отношений с Россией. Ей не только белорусский майдан не интересен, она уже и об украинском хочет забыть. США настолько расшатаны изнутри, что независимо от того, кто победит на ноябрьских президентских выборах, вряд ли они сохранят возможность активного вмешательства на таких второстепенных театрах, каковым для них является Белоруссия», — утверждает Ростислав Ищенко.

Самосвержение Лукашенко. На кону больше чем президентство © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Белоруссия логично замыкает прибалтийско-польско-украинский лимитрофный пояс. Если успеть провести смену режима до американских выборов, то общая геополитическая ситуация будет благоприятствовать путчу.

Полностью стать можно прочитать здесь.