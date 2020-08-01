Недавно я уже писал, что прозападное окружение Александра Лукашенко готовит свержение президента Белоруссии. Однако они хотят, чтобы «честь» ухудшения (а то и полного разрыва) отношений с Россией Александр Григорьевич взял на себя

Тогда я предполагал, что час «Х» наступит для Лукашенко в период между срединой 2021 и концом 2022 года. То есть, что он выиграет выборы, опершись на свою обновлённую легитимность ужесточит противостояние Кремлю, станет для Москвы окончательно токсичной фигурой и после этого уже будет свергнут своими «евроинтеграторами», при полном непротивлении дезориентированного и разочарованного народа, не понимающего почему он должен защищать Лукашенко от его же собственной камарильи.

Жизнь, однако, богата сюрпризами. Судя по всему первую (не обязательно удачную, но серьёзную) попытку свержения Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года. Это, конечно, слишком рано, но, похоже, что белорусские «евринтеграторы» и их иностранные партнёры не могут ждать дольше. Мужу соперницы Лукашенко продлили арест © Benjamin Hahn / flickr

Западная Европа, всё сильнее втягиваясь в конфронтацию с США, заинтересована в налаживании отношений с Россией. Ей не только белорусский майдан не интересен, она уже и об украинском хочет забыть. США настолько расшатаны изнутри, что независимо от того, кто победит на ноябрьских президентских выборах, вряд ли они сохранят возможность активного вмешательства на таких второстепенных театрах, каковым для них является Белоруссия. Кроме того, уже заявленная и неизбежная конфронтация с Китаем также будет съедать большую часть тех ресурсов, которые Вашингтон ещё сумеет мобилизовать.

Активно заинтересованы в резком геополитическом развороте Белоруссии только местные «евроинтеграторы» (это их ставка, и её провал будет означать для них позорный уход из политики), а также прибалто-польско-украинская лимитрофная система. Лимитрофы, понимая, что поддержка Запада остаётся в прошлом и они остаются один на один с доброй и отзывчивой, но ничего не забывшей Россией перед лицом, и всё более склонными к союзу с ней французами и немцами (у которых к лимитрофам свои счёты по тому же «Северному потоку- 2» и не только по нему) за спиной.

Можно, конечно, рассчитывать на США, но ослабевший Вашингтон предпочитает брать, а не давать. Чтобы рассчитывать на американскую поддержку мало (как было раньше) безоговорочно поддерживать США. Надо представлять из себя достаточно мощную, интересную хотя бы региональном разрезе геополитическую данность, в которой Америка, кроме источника бесплатных ресурсов, увидела бы ещё и перспективную базу и проявила бы заинтересованность к сохранению правящих в регионе режимов. Стоит это относительно недорого, но в кризис и такие ресурсы никто выделять просто так не хочет, а самостоятельно «проевропейские» режимы в Восточной Европе осыпаются как осенние листья. Причём режим тем слабее и тем быстрее разваливается, чем больший заряд русофобии заложен в его основание. В общем, для выгодной продажи себя Америке лимитрофам нужна срочная докапитализация. «Нет целей опорочить близкую страну». Лукашенко дал задание КГБ по задержанным «россиянам» © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Белоруссия логично замыкает прибалтийско-польско-украинский лимитрофный пояс. Если успеть провести смену режима до американских выборов, то общая геополитическая ситуация будет благоприятствовать путчу. Европа Лукашенко не поддерживает. Тем более, что окружение до того запугало впечатлительного Бацьку, что он не только с Россией отношения испортил, но и вполне безобидных проевропейских кандидатов в президенты снял с пробега и пересажал по тюрьмам. Соответственно Брюссель должен будет промычать что-то невнятное в поддержку «народной революции». К России Лукашенко, если и обратится, то в последний момент, когда «пить Боржоми» уже будет поздно. США, занятые предвыборной кампанией и связанные правилами внутриполитической игры, также должны будут выразить восторг падением «последнего диктатора Европы» (как они назвали Лукашенко ещё в 90-е годы). Если после выборов, новоизбранный президент США будет более-менее свободен во внешнеполитическом манёвре, то за три месяца до дня голосования никто не будет рисковать даже возможностью намёка на некую солидарность с режимом Лукашенко.

То есть, внешнеполитическая изоляция режима и умеренно-благожелательное (пусть и формальное и вынужденное) отношение Запада гарантировано. Причём сделал это всё Лукашенко своими руками.

Я много раз говорил и писал, что при всём уважении к талантам американских политтехнологов, главную роль в любом майдане играет именно свергаемый режим. Точно так же, по собственной инициативе проводя «проевропейскую» политику, отрезал себя от помощи России и поддержки «пророссийских сил» внутри Украины Янукович. До конца отрезать не успел, но очень старался. Все наработки (от газового «реверса» и подготовки судебных исков к «Газпрому», до попытки обустроить американскую военную базу в Крыму), которыми пользуется или не смогла воспользоваться нынешняя украинская власть, отработаны ещё правительством Януковича. Желание сохранить себе «путь на Запад» сыграло определяющую роль и в его колебаниях зимы 2013/14 годов, в результате которых приказ на разгон майдана так и не был отдан. Скачко объяснил, что станет с Лукашенко, если он будет шататься от русофильства к русофобии © AP, Sergei Grits

Аналогичную ситуацию мы наблюдали у Эрдогана. Его умело вели к конфронтации с Россией. А когда (кстати, не по его приказу, но кого это уже волновало) был сбит российский самолёт, США и НАТО отказали ему в поддержке. Турция оказалась один на один с государством, которое она была не в состоянии победить на поле боя. Хуже того, с ней даже воевать не стали. По Турции Россией был нанесён сильнейший экономический удар. Внутриполитические позиции Эрдогана были подорваны, условия для военного переворота (такова турецкая традиция, там майданы непопулярны) сложились идеальные. Турецкого лидера спасла нежданная поддержка России, собственная энергичность и готовность к риску. Россия спасла его от убийства в самом начале переворота и, судя по всему, обеспечила безопасность его перелёта в Стамбул (авиация мятежников имела все возможности сбить самолёт Эрдогана, но почему-то это не было сделано). Затем президент Турции обратился к народу. Теоретически мятежники были всё ещё сильнее. Но выход народа на улицы, а также вмешательство в пользу Эрдогана России, которое они считали исключённым, парализовала их сопротивление. Генералы так и не отдали солдатам последний приказ, начав пачками сдаваться законной власти. Между тем, если посмотреть на списки так или иначе репрессированных после подавления путча военных и гражданских чиновников, то выяснится, что опоры во власти и в армии у Эрдогана практически не было. Готовность сопротивляться любой ценой и возможность опереться на Россию в критические минуты, спасли турецкого лидера от смерти, а Турцию от ужасных потрясений.

Теперь смотрим, что делает Лукашенко. Примерно за три месяца до выборов он начинает истерить, буквально требуя от России финансово-экономической поддержки на выборы. Причём поддержка эта ещё и должна выглядеть, как крупная внешнеполитическая и торгово-экономическая победа «народного» минского режима, над «антинародной» Москвой. Поддержки этой он не получает, в силу того, что Белоруссия давно перестала вести себя не только как часть союзного государства, но даже как обычный союзник.

Окружение Лукашенко готово к такому варианту развития событий. То, что Россия не станет связывать себя с теряющим популярность и всё активнее заигрывающим с Западом белорусским режимом, просчитывалось без проблем. У Москвы просто не было вариантов. Даже если бы она попыталась пойти на уступки Лукашенко, её бы загоняли в угол требованиями всё новых и новых уступок, пока Кремль не сказал бы "хватит".

«Соратники» моментально объяснили Александру Григорьевичу, что раз Россия не помогает ему удержаться, значит хочет его свержения. Он же, лучше кого бы то ни было знающий сколько раз за последние годы, мягко говоря, досадил Москве и прекрасно понимающий, что окажись сам на месте Путина, уже бы несколько лет назад приказал бы от такого «союзника» избавиться, моментально поверил в российский заговор против своей августейшей особы. Российский социолог рассказал, насколько Лукашенко на самом деле популярен на Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Дальше ему показали «подготовку к майдану». Какая-то белорусская компания, наняла российскую ЧВК охранять нефтеперерабатывающие мощности правительства Сараджа в Ливии. При том, что до сих пор российские ЧВК обвиняли только в работе на Хафтара, не удивительно, что людей вывозили тихо и через Белоруссию. Кремль, мягко говоря, не приветствовал бы такой самодеятельности.

Затем, новонанятых «нефтесторожей» почему-то несколько дней «не смогли» отправить из Минска в Турцию (откуда их и должны были перебросить в Ливию). Что соврали при этом им самим не так важно. Важно, что компания-посредник, заманившая их на белорусскую территорию и там оставившая, была белорусской. А поселили их затем в санатории, находящемся недалеко от президентской резиденции и контролируемом людьми Лукашенко. Впрочем, в Белоруссии всё контролируется людьми Лукашенко (хоть никто не знает, как долго ещё эти люди будут считать себя людьми Лукашенко).

Как фирма-наниматель объяснила людям причину задержки с отправкой неважно. Правдоподобные объяснения легко находятся всегда и всему, а они явно не ждали подвоха, находясь на дружественной территории. ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

Итак в Белоруссию завозят, и почти на неделю оставляют там, три десятка представителей ЧВК. Заметим, что поклонники Лукашенко, приходящие в восторг от «высокопрофессионального КГБ Белоруссии», не объясняют, как могла существовать вне поля зрения этого КГБ белорусская фирма, вербующая российские ЧВК для работы в Ливии, да ещё и на проблемной, с точки зрения российской внешней политики, стороне конфликта. Самое простое и самое правдоподобное объяснение — фирма, нанявшая ЧВК, изначально работала по заданию КГБ Белоруссии. Необходимо было заманить соответствующих людей на белорусскую территорию.

Дальше я не сомневаюсь, что Лукашенко доложили примерно так, как он и рассказывал. Живут неделю под Минском, русские, не пьют, не курят, явно подозрительные. КГБ проверило, а они оказывается ЧВК. Путин бы спросил, есть ли основания для ареста. У Лукашенко такие вопросы не возникают — его желание и есть основание.

Думаю, что не случайно среди завербованных оказались и граждане Украины. От кого-то из них надо получить признательные показания. Иначе КГБ Белоруссии не на чём строить дело. Здоровый образ жизни — не преступление. Людей с российским гражданством, которых, как например, Кирилла Вышинского, Украина продолжает считать своими гражданами, в России полно. Киев умышленно предельно усложнил процедуру выхода из гражданства и просто продолжает формально удерживать в своём гражданстве десятки, если не сотни тысяч людей, давно уже разорвавших какие бы то ни было связи с Украиной. Зато Минск получает возможность шантажировать часть задержанных выдачей на Украину. С учётом особенностей их работы, возможность того, что кто-то из трёх десятков воевал в Донбассе велика. Если он ещё и украинский гражданин (хотя бы по мнению Киева), то выдача на Украину означает моментальный приговор (до 15 лет), а может человек и просто «случайно» умереть в тюрьме. Вот этих-то людей в КГБ Белоруссии и будут убеждать признаться, что они «по заданию японской разведки копали тоннель от Бангкока до Лондона» (то есть, приехали свергать Лукашенко по поручению Кремля). Других доказательств не будет, но они и не нужны.

Лукашенко — человек эмоциональный. Дадут они показания — разрыв с Москвой обеспечен. Не надут показания, белорусы вполне могут пойти на выдачу нескольких человек на Украину. Поскольку они российские граждане и Кремль уже выражал обеспокоенность действиями Минска, такой демарш ещё вернее сделает Лукашенко не только нерукопожатым, но даже «неростовоприёмным» в России. Очень сложно будет объяснить народу зачем спасали от заслуженного итога предателя, выдавшего врагу российских граждан. Глава КГБ Белоруссии «абсолютно точно» установил, что задержанные россияне «из ЧВК «Вагнер» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Заметим, что в этой ситуации КГБ Белоруссии ведёт себя предельно нагло и демонстративно. Они сообщили, что «по их данным» границу Белоруссии пересекли 200 боевиков, которые прибыли «делать майдан» Лукашенко. Но поймали, почему-то только 30 человек из российской ЧВК, которых назвать специалистами по майданам язык не поворачивается. Воевать в чужих войнах и устраивать майданы специализации настолько же разные, как у физика-ядерщика и учителя физкультуры. Руководить городской толпой «с хорошими лицами», или даже только боевиками в такой толпе — не то же самое, что сидеть в окопах под Донецком или совершать рейды по ливийской пустыне. Остальные 170 человек где-то «потерялись» и их никто не ищет, зато КГБ Белоруссии сообщает о подготовке ещё двух «групп вторжения» (под Псковом и Невелем).

То есть, вместо того, чтобы тихо переловить оставшихся на свободе «боевиков», а также, приготовить «тёплый приём» ещё двум группам, КГБ раскрывает свои карты. Наверное для того, чтобы 170 человек надёжно легли на дно в Белоруссии до 9 августа, а «группы» из-под Пскова и Невеля, ушли из-под наблюдения и зашли в Белоруссию другим маршрутом. Фактически КГБ Белоруссии, понимая, что 33 человека даже для впечатлительного Лукашенко — недостаточно большая сила, пытается накрутить на них ещё тысячу виртуальных «боевиков».

Кроме того, раз «боевики» прибыли в Белоруссию без оружия, то, прежде чем их брать необходимо было выяснить кто и как их должен был вооружить и ликвидировать тайные склады оружия. Не собирались же они Лукашенко свергать при помощи хлопушек и бенгальских огней. Если бы даже речь шла о 30 людях, потребуется довольно большой арсенал, который надо где-то, как-то получить и где-то хранить «до востребования». Но КГБ Белоруссии утверждает, что уже заехавших на территорию страны и ещё собирающихся заехать «боевиков» сотни. То есть оружия требуется на полнокровный батальон (не меньше). Если у вас есть такое количество оружия, то кого им вооружить вы всегда найдёте. Если же у вас есть только люди, а оружие изъято, то с «боевиками» быстро разберётся любой полицейский спецназ. Таким образом, громко отлавливая 30 человек и давая возможность перепрятать горы оружия, КГБ Белоруссии опять демонстрирует жесточайший непрофессионализм. Под Минском задержали 32 «боевиков иностранной ЧВК» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Только вряд ли это непрофессионализм. Думаю, что на территории Белоруссии действительно уже размещено и/или готовится прибыть несколько сотен вполне реальных боевиков, набранных на той же Украине (возможно с польскими и прибалтийским вкраплениями). И их действительно готовы вооружить и бросить против Лукашенко, как только соберётся белорусский майдан и будет организована явно уже подготовленная кровавая провокация. Не случайно же Лукашенко убедили перебросить поближе к Минску войска и во всеуслышание объявить, что он готов использовать армию для удержания власти. После этого организовать и повесить на Лукашенко «эксцесс» совсем не сложно. Дальше «мирные манифестанты» «обижаются» на «озверевший режим» и внезапно становятся вооружёнными. Сопротивление полиции должно быть сломлено внезапностью появления массы вооружённых людей, что позволяет создать локальный численный перевес на критических направлениях. Задача одна — прорваться к Лукашенко и убить его. Информацию о местонахождении президента будет поставлять ближайшее окружение. Оно же постарается поближе подвести Лукашенко под удар толпы. На случай, если президент успеет отдать приказ армии вмешаться, должна найтись пара-тройка генералов, способных на некоторое время блокировать, саботировать или хотя бы дезорганизовать выполнение приказа. Кроме того, армии заранее внушается, что бороться (при поддержке Запада) ей придётся с «российским вторжением». Между тем, годами и десятилетиями эта армия готовилась вместе Россией отбивать вторжение Запада. Так что не факт, что армия будет с энтузиазмом выполнять приказ.

Всего этого должно быть достаточно, чтобы расправиться с Александром Григорьевичем, причём заранее обвинив в этом Россию. Пока же белорусский народ не будет знать смеяться ему или плакать, новая власть успеет укрепиться. Более того, они ещё и заявят, что подавили мятеж и объявят себя «наследниками курса» Лукашенко «зверски убитого» «российскими боевиками».

Обращаю внимание, что без действенной, активной помощи самого Александра Григорьевича организация подобного путча невозможна. Но он делает всё для того, чтобы свергнуть себя самого. Отношения с Россией он испортил, сделал это максимально публично и сам же обвинил некие силы в Москве в подготовке «белорусского майдана». Информационная база готова.

Отвлекая силы и средства спецслужб на борьбу с мифической «российской агрессией», Лукашенко не только обеспечивает режим наибольшего благоприятствования для инфильтрации в Белоруссию проевропейских боевиков, но и способствует выдвижению на первые роли в спецслужбах беспринципных карьеристов, готовых сегодня выполнить любой его приказ, а завтра его самого предать. Так что с боевиками (ударной силой майдана) также проблем возникнуть не должно.

Толпу людей «с хорошими лицами», как показал последний митинг в поддержку Тихановской, Лукшенко тоже сам себе организовал. Я не знаю сколько их там точно было (5 тысяч человек или 20 тысяч), для этого я недостаточно хорошо знаком с топографией белорусской столицы. Но картинка впечатляюща даже с квадрокоптера. При съёмке снизу будет казаться, что вышли миллионы. Как на киевском майдане, где никогда (даже в 2004 году) не было больше 15 тысяч человек, но даже самые большие скептики из самых отъявленных противников майдана, уверенно оценивали их количество минимум в 100-200 тысяч, исключительно благодаря умело сделанной телевизионной картинке. Если бы не было наглых, беспредельных посадок альтернативных кандидатов, половина митингующих, а то и больше, остались бы дома. А ведь это ещё не пик митинговой активности. Пик должен наступить после 9 августа.

Наконец именно Лукашенко продвинул на ключевые посты в своём окружении белорусских «евроинтеграторов». То есть, как это было и в Киеве, майданом будут руководить прямо из его резиденции.

Все слагаемые госпереворота готовы. Нам остаётся только надеяться, что у путчистов что-то не склеится, и им придётся отложить час «Х» на полгода-год, а у Лукашенко появится время подумать. В таком случае нынешние события будут в последующем рассматривать, как последнюю тренировку перед белорусским майданом. Но готовятся «европутчисты» отнюдь не к тренировке. Такие силы и средства просто так в готовность не приводятся. Уже на данном этапе ими засвечено большое количество связей и «спавших» до времени сторонников. К 9 августа будет ещё больше. Провал выступления грозит мятежникам «вариантом Эрдогана», когда практически победившие мятежники оказались побеждены, а затем массово репрессированы.

Так что игра пошла всерьёз, для Лукашенко настал момент истины. На кону больше, чем президентство — жизнь.