Можно сколь угодно критиковать представителей нынешней донецкой и луганской власти. Но эти люди свою судьбу не выбирали. Они были вынуждены действовать в определенных обстоятельствах. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в недавнем интервью «Свободной прессе»

Политолог Денисов сказал, почему нужно снять розовые очки в отношении будущего ДНР/ЛНР © РИА Новости, Владимир Трефилов Денис Денисов в интервью Украина.ру раскритиковал политическую элиту ДНР, отметив, что «у него, складывается впечатление, что это непрофессиональные люди, которые не понимают, чем занимаются».

«То есть, я не пытаюсь никого не защищать, не оправдывать, просто напоминаю, что люди работают в крайне сложных условиях», — пояснил эксперт.

Именно поэтому, подчеркнул Копатько, нужны глобальные серьезные политические решения, и нужна четкая стратегия по Донбассу в том числе со стороны России.

«Вот когда это будет, когда будет понимание, куда мы движемся, что мы хотим получить через год, три, пять лет, тогда и к людям придет ясное представление того, каким они видят свое будущее. И как они должны к нему стремиться», — уточнил он.

Если грамотно решить экономические вопросы, то за счет своего потенциала Донбасс может обеспечивать себя самостоятельно, но для этого должна быть политическая воля, стратегия и люди, которые принимают решения на макроуровне по развитию экономики, добавил социолог.