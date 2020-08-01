У Донбасса в социально-экономическом плане нет будущего в составе Украины, потому что Украина сама деградирует. Об этом рассказал известный социолог Евгений Копатько в недавнем интервью «Свободной прессе»

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Кроме того, подчеркнул Копатько, возвращение Донбасса в понимании нынешних украинских властей означает не возвращение региона в состав Украины, а зачистка территорий.

По его мнению, убивая Донбасс, Украина, по большому счету, сокращает возможности и для России, так как потеря человеческого ресурса тоже может за собой потянуть не только демографические, но и проблемы, связанные с дальнейшим восстановлением экономики.

Теоретически выходом для Донбасса было бы его вхождение в состав России, но поскольку это сегодня вряд ли возможно, нужно укреплять субъектность ДНР/ЛНР при всех их недостатках, добавил социолог.