«Если бы лучезарная ситуация была на Украине, то, возможно, и настроения в Донбассе были бы другие. А это совершенно не соответствует действительности и реалиям политической и экономической жизни страны. Процесс разложения и деградации Украины продолжается. Он никуда не делся», — пояснил эксперт.
Кроме того, подчеркнул Копатько, возвращение Донбасса в понимании нынешних украинских властей означает не возвращение региона в состав Украины, а зачистка территорий.
По его мнению, убивая Донбасс, Украина, по большому счету, сокращает возможности и для России, так как потеря человеческого ресурса тоже может за собой потянуть не только демографические, но и проблемы, связанные с дальнейшим восстановлением экономики.
Теоретически выходом для Донбасса было бы его вхождение в состав России, но поскольку это сегодня вряд ли возможно, нужно укреплять субъектность ДНР/ЛНР при всех их недостатках, добавил социолог.