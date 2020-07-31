Минск передал Киеву список задержанных в Белоруссии «наемников». Об этом во время брифинга в пятницу, 31 июля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН

Министр отметил, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они.

«Также очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — заявил Кулеба.

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.

В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.