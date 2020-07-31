Министр отметил, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они.
«Также очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — заявил Кулеба.
Он не уточнил количество задержанных украинцев, но заявил, что их не семеро, как об этом сообщалось ранее.
Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.
В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.