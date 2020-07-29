Если Россия научится строить авианосцы, то это будет означать, что она вернула компетенции в судостроении, утраченные после разрыва кооперации с Украиной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко влог №75: Перспективы развития военно-морского флота Украины © кадр из видео Украина.ру

«Я хочу обратить ваше внимание, что Россия в свое время закупила не только «Мистрали», которые Франция так и не поставила, но и технологии их строительства, которые были переданы России. Поэтому для России не так принципиальна была покупка или непокупка этих кораблей», — отметил Ищенко.

Если посмотреть, как развивалось кораблестроение в странах, которые его начинали с нуля, то государство везде сначала с катеров, потом переходила к фрегатам, потом к эсминцам, потом к крейсерам, и уже потом начинали строится авианесущие корабли: легкие авианосцы и тяжелые авианосцы, указал политолог.

По его мнению, это связано с тем, что опыт строительства и эксплуатации этих кораблей набирается постепенно, но на это может уйти лет 20-25.

Так что эти компетенции постепенно возвращаются в Россию, но полностью преодолеть последствия уничтожения николаевских верфей Россия может преодолеть лет через 10-15, заключил собеседник издания.