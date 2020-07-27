Если говорить об ошибках России на постсоветском пространстве, то язык, на котором «мягкая сила» России до сих пор разговаривает, для новых поколений вообще непонятен. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: России надо продвигать альтернативу западной идеологии в виде консервативной демократии © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Поэтому надо строить новую «мягкую силу», которая будет опираться не на советское прошлое, а на модернизированное восприятие Российской Федерации», — уверен Сихарулидзе.

И пока элиты в Кремле чувствуют себя неотъемлемой частью Советского Союза, они не могут сформировать «мягкую силу» России, которая показала бы нынешнюю Россию и что в ней есть хорошего, чем она может привлекать кроме того, что у нее есть Красная площадь, вооружение и советское прошлое, добавил политолог.