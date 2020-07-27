В частности, сетует эксперт, России не следует постоянно апелировать к совместной истории в рамках Советского Союза: там было много хорошего, но для поколения, которому сейчас 20 лет, Советский Союз — это история, которую они не знают.
«Поэтому надо строить новую «мягкую силу», которая будет опираться не на советское прошлое, а на модернизированное восприятие Российской Федерации», — уверен Сихарулидзе.
И пока элиты в Кремле чувствуют себя неотъемлемой частью Советского Союза, они не могут сформировать «мягкую силу» России, которая показала бы нынешнюю Россию и что в ней есть хорошего, чем она может привлекать кроме того, что у нее есть Красная площадь, вооружение и советское прошлое, добавил политолог.