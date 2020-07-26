«Брак мы регистрировали в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других», — рассказал Резников.
На торжественной церемонии присутствовали только свидетели, брат вице-премьера, сестра Юлии Зорий и «двое звездных гостей».
Более масштабное празднование запланировано на поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.