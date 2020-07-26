Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 54-летний Алексей Резников женился на ведущей телеканала ICTV Юлии Зорий. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба канала

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