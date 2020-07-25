Российский сенатор Ольга Ковитиди, которая представляет республику Крым, обратила внимание на рост террористической активности в соседней стране

На открытом заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Фейковые новости в коронавирусном мире. Необходимость противодействия», которое состоялось 23 июля в пресс-центре МИА «Россия сегодня», член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула, что эпидемия COVID-19 стала благодатной почвой для распространения фейковых новостей, в том числе в республике Крым, которую она представляет в верхней палате парламента.

«В ходе мониторинга социальных сетей и СМИ крымского сегмента выявлены достаточно серьёзные политические фейки, связанные с коронавирусом, мы установили источники. У нас беспокойное украинское соседство. Украина уже стойко себя зарекомендовала как страна-террорист. Это не только запрещённые в России организации «Меджлис крымскотатарского народа», «Правый сектор», но и целый ряд террористических организаций, которые сегодня пользуются покровительством украинской власти. Подтверждением служит захват заложников в Луцке и переговоры президента с террористами в Полтаве, которые привели к тому, что они захватили автомобиль и угрожали взрывом полицейскому», — заявила она. Рудяков объяснил, почему Аваков до последнего удерживал СБУ от спасательной операции в Луцке © РИА Новости, Алексей Куденко

21 июля вооружённый мужчина, ранее судимый Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с 13 пассажирами. Он выдвинул требования к чиновникам разного уровня, в частности к руководителям министерств, прокуратуры, судов — опубликовать видеоролики, в которых они должны были назвать себя террористами в законе, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому — прорекламировать американский фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными. Глава государства выполнил это требование и опубликовал соответствующее видео на своей странице в соцсети, но потом удалил его. После 12-часовых переговоров Кривош сдался и отпустил заложников. Суд арестовал его до 18 сентября. СБ Украины квалифицировала этот случай как теракт, а МВД завело ещё одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.

Через два дня после этого происшествия в Полтаве мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, пригрозил взорвать гранату, требуя не привлекать его к уголовной ответственности, и взял в заложники начальника Управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области, после чего скрылся с ним машине, предоставленной сотрудниками правоохранительных органов. Позже злоумышленник отпустил стража порядка и бросился в бега, его поиски продолжаются.