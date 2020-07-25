Ростислав Ищенко: На Украине нет государства, поэтому террористы диктуют свою волю
Ростислав Ищенко: На Украине нет государства, поэтому террористы диктуют свою волю
© РИА Новости, Нина Зотина
Белорусские элиты пытались и пытаются до сих пор сохранять свое влияние за счет сохранения позиций на российском рынке, определенных льгот в торговле, экономической и финансовой помощи России.

«Но при этом они не являются по отношению к России абсолютно дружественными. Потому что Белоруссия вроде бы является с Россией единым государством, но при этом умудряется в рамках этого государства не признать Абхазию и Осетию, не признать Крым российским. То есть как можно находиться в составе единого государства, но при этом не признавать часть этого государства? Давайте не признаем Витебскую область белорусской», — рассказал политолог.

По отношению к Белоруссии и даже к Казахстану, который на фоне всех остальных выглядит очень неплохо, Россия является самодостаточным государством, а они нет, добавил Ростислав Ищенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 