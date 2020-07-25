В каждом государстве постсоветского пространства, в том числе на Украине и в Белоруссии, сформировались элиты, которые пытаются отстаивать свое государство, даже если это противоречит интересам местных народов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко: На Украине нет государства, поэтому террористы диктуют свою волю © РИА Новости, Нина Зотина

«Но при этом они не являются по отношению к России абсолютно дружественными. Потому что Белоруссия вроде бы является с Россией единым государством, но при этом умудряется в рамках этого государства не признать Абхазию и Осетию, не признать Крым российским. То есть как можно находиться в составе единого государства, но при этом не признавать часть этого государства? Давайте не признаем Витебскую область белорусской», — рассказал политолог.

По отношению к Белоруссии и даже к Казахстану, который на фоне всех остальных выглядит очень неплохо, Россия является самодостаточным государством, а они нет, добавил Ростислав Ищенко.

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