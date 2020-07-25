У Москвы на украинском направлении всегда была достаточно мягкая позиция. Россия не требовала от Украины более тесного экономического сотрудничества, потому что «мягкая сила» предполагала ненавязчивую внешнюю политику. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Украина находится в самоизоляции и, чтобы из нее выйти, ей нужен иной политический класс © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но отсутствие единой позиции на украинском направлении стало большой проблемой в целом, рассуждает Абзалов. По его мнению, эта проблема проявилась на выборах президента Украины, когда одна группа считала, что нужно было поддержать Виктора Медведчука, а другая — что надо дать шанс Владимиру Зеленскому.

Но те, кто сделал ставку на Зеленского, как раз покинули руководящие должности, констатировал он. То есть отсутствие единой позиции со стороны всегда в этом и выражалось, что Москва занималась мягкой силой, к ней приходили, но на достаточно агрессивные действия было очень сложно отвечать, добавил политолог.

"Мягкая сила" мягкой силой, но, когда Грузия или Украина принимают решения, исходя из жесткой силы, ответов не было, резюмировал он.