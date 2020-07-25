«Никто ни от кого не требовал вступать в ОДКБ, клясться на крови против американского империализма. Это было лишнее. Москва работала только с той категорией населения, которая сохраняла свои корни и языковую систему. Особенно это стало активизироваться на фоне мировой турбулентности», — указал эксперт.
Но отсутствие единой позиции на украинском направлении стало большой проблемой в целом, рассуждает Абзалов. По его мнению, эта проблема проявилась на выборах президента Украины, когда одна группа считала, что нужно было поддержать Виктора Медведчука, а другая — что надо дать шанс Владимиру Зеленскому.
Но те, кто сделал ставку на Зеленского, как раз покинули руководящие должности, констатировал он. То есть отсутствие единой позиции со стороны всегда в этом и выражалось, что Москва занималась мягкой силой, к ней приходили, но на достаточно агрессивные действия было очень сложно отвечать, добавил политолог.
"Мягкая сила" мягкой силой, но, когда Грузия или Украина принимают решения, исходя из жесткой силы, ответов не было, резюмировал он.