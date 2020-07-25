Ранее контактная группа по урегулированию конфликта согласовала вступление в силу с понедельника, 27 июля, дополнительных мер контроля за прекращением огня. При этом Зеленский призвал все страны нормандской четверки утвердить достигнутые накануне на переговорах в Минске договоренности по перемирию.
Проблема в том, подчеркнул эксперт, что Зеленский и вся его команда по-прежнему не согласны с тем, что Донбасс должен вернуться в состав Украины на условиях автономии, и поэтому они требуют, чтобы соглашение о прекращении огня подписала вся нормандская четверка.
«На самом деле Киев договорился о прекращении огня и ДНР с ЛНР, но вслух об этом Зеленский сказать не может. Зато он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин тоже подписался, чтобы Киеву можно было сказать: смотрите, Россия — это сторона конфликта. В общем, на самом деле Киев просто морочит голову остальным странам четверки», — пояснил Погребинский.
Политолог напомнил, что начиная с марта Зеленский вел жесткий курс по поводу Донбасса, но теперь решил смягчить его, дав понять, что готов обсуждать либо ситуацию с проведением в Донбассе выборов, либо закон об особом статусе.
По его мнению, эта перемена связана с тем, что скоро на Украине местные выборы, ситуация у пропрезидентской партии «Слуга народа» скверная и надо показывать результаты, которые Зеленский обещал.