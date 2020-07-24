По словам Турчинова, численность российских войск в Крыму сейчас не больше, чем было там сконцентрировано в начале 2014 года, а подготовка и вооружение украинских военных — в разы лучше.
«Легитимный Верховный главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года, когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля — не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма», — подчеркнул Турчинов.
По его словам, Зеленский не дает украинским морякам «освободить Крым», отказываясь начинать войну с Россией за полуостров, что может закончиться для главы государства уголовным преследованием.