Нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому ничто не мешает отправить войска на Крым, и если он этого не cделает, то может оказаться на скамье подсудимых, сказал бывший глава Верховной Рады и по совместительству и.о. президента Украины Александр Турчинов в интервью изданию Цензор.нет, опубликованном 24 июля

Экс-глава Генштаба ВСУ Замана рассказал, почему в «сдаче» Крыма виноваты Порошенко и Турчинов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Легитимный Верховный главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года, когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля — не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма», — подчеркнул Турчинов.

По его словам, Зеленский не дает украинским морякам «освободить Крым», отказываясь начинать войну с Россией за полуостров, что может закончиться для главы государства уголовным преследованием.