Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах — Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.
«Сегодня РПЦ призывает обе стороны конфликта к диалогу. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия», — заявил патриарх Кирилл.
Он отметил, что религиозные общины Армении и Азербайджана накопили опыт выстраивания диалога, востребованный в нынешних обстоятельствах, а также напомнил о декларации духовных лидеров стран от 8 сентября 2017 года, в которой говорилось, что «армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому у них нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества».
Ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность эскалацией вооруженного конфликта на армянско-азербайджанской границе и призвал государства к миру.