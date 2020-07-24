Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны вооруженного конфликта на границе Армении и Азербайджана продолжать диалог и не идти на поводу у тех, «кому выгодно усиление напряженности на Кавказе». Заявление обнародовано на сайте РПЦ 23 июля

Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к миру © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сегодня РПЦ призывает обе стороны конфликта к диалогу. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия», — заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что религиозные общины Армении и Азербайджана накопили опыт выстраивания диалога, востребованный в нынешних обстоятельствах, а также напомнил о декларации духовных лидеров стран от 8 сентября 2017 года, в которой говорилось, что «армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому у них нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества».

Ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность эскалацией вооруженного конфликта на армянско-азербайджанской границе и призвал государства к миру.