Президент Украины Владимир Зеленский правильно поступил, пойдя на уступки захватившему заложников мужчине в Луцке. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру 22 июля

Павел Рудяков: Захват заложников в Луцке высветил всю псевдогосударственность и псевдоправоохранительность Украины © РИА Новости, Нина Зотина Максим Кривош взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе. Одним из его требований было то, чтобы Зеленский лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года. После того как требование было выполнено, мужчина сдался правоохранителям.

По мнению Фесенко, и Офис президента, и правоохранители отработали ситуацию правильно.

«Жертв нет, террорист захвачен. Это самое главное. Причем требования, которые он предъявлял президенту Зеленскому, не содержали чего-то такого, что являло бы собой моральную, этическую проблему… В принципе можно было пойти на такую уступку, что президент и сделал… Это, на мой взгляд, лучше, чем показывать крутизну, штурмовать», — заявил эксперт.

Он также отметил, что по результатам этого инцидента на Украине укрепятся позиции главы МВД Арсена Авакова.

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