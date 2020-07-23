Во вторник, 21 июля, в Луцке вооруженный Максим Кривош взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе. Одним из его требований было то, чтобы Зеленский лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года. После того как требование было выполнено, мужчина сдался правоохранителям.
По мнению Фесенко, и Офис президента, и правоохранители отработали ситуацию правильно.
«Жертв нет, террорист захвачен. Это самое главное. Причем требования, которые он предъявлял президенту Зеленскому, не содержали чего-то такого, что являло бы собой моральную, этическую проблему… В принципе можно было пойти на такую уступку, что президент и сделал… Это, на мой взгляд, лучше, чем показывать крутизну, штурмовать», — заявил эксперт.
Он также отметил, что по результатам этого инцидента на Украине укрепятся позиции главы МВД Арсена Авакова.
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