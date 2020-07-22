Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что и президент Украины Владимир Зеленский, и правоохранительные органы страны под руководством главы МВД Арсена Авакова эффективно сработали в ситуации с захватом автобуса с пассажирами в Луцке

Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини - Владимир Вячеславович, как думаете, что послужило толчком к такой ситуации? Коренятся ли причины инцидента в политической или психологической ситуации в стране?

— Такого рода инциденты происходят во многих странах мира — всегда и везде есть неуравновешенные люди, у которых есть определенное отклонение от нормы, которые могут быть возбуждены либо по личным причинам, либо по причинам политическим.

Я приведу два примера по России — они очень показательным и в чем-то похожи. Один пример — это стрелок, который нападал на ФСБ (стрельба на Лубянке 19 декабря 2019 года. — Ред.). Другой пример — молодой человек в Керчи (массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года. — Ред.). Ситуации хотя бы внешне, формально, психологически похожи.

Подобного рода инциденты можно найти в разных странах мира, поэтому говорить, что это какая-то специфическая украинская ситуация, нет никаких оснований.

- Требования этого мужчины были довольно специфично украинские, касались конкретных людей, вовлеченных в политику.

— Конечно, украинский контекст есть, и я не утверждаю, что этот человек психологически ненормальный, но то, что личность акцентуирована, агрессивна, самовлюблена и самоутверждалась таким образом, — похоже на то.

А все остальное — это такой антураж политический, чтобы привлечь к себе внимание. И я не думаю, что эта ситуация как-то сильно повлияет на политическую ситуацию в стране.

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко - Как вы оцениваете действия властей, президента?

— По результату — абсолютно правильно. Жертв нет, террорист захвачен. Это самое главное. Причем требования, которые он предъявлял президенту Зеленскому, не содержали чего-то такого, что являло бы собой моральную, этическую проблему. Вообще, честно говоря, странное это требование по фильму, но ничего непреодолимого или политически, социально проблемного в этом требовании не было.

В принципе можно было пойти на такую уступку, что президент и сделал. То есть переговоры президента с террористом дали результат. Это, на мой взгляд, лучше, чем показывать крутизну, штурмовать. В России хорошо помнят, чем закончился штурм в Беслане (захват заложников в бесланской школе в 2004 году. — Ред.).

- Соответственно, действия силовиков вы также оцениваете положительно?

— Да, я считаю, что можно отметить правильные и результативные действия и правоохранителей.

- Повлияет ли эта ситуация на карьеру Авакова?

— Думаю, что его позиции после этой ситуации укрепятся.