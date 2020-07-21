Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что новый белорусский посол в Нур-Султане «подтянет Казахстан к Белоруссии». Об этом он заявил 20 июля, передает «Интерфакс-Запад»

Лукашенко: Белоруссия всегда была и останется родной землей для русского человека © AP, Sergei Grits Касым-Жомарту Токаеву. — Ред.) поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек. Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Белоруссии», — сказал он на совещании по кадровым вопросам новому послу республики в Нур-Султане Павлу Утюпину.

По словам белорусского лидера, опыт Утюпина поможет Белоруссии справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном.

При этом он отметил, что это «страна интересная, люди интересные и очень большой объем работы».

Накануне Лукашенко провел совещание по кадровым вопросам. Чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Нидерландах был назначен первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены послами в США и Австрию соответственно. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Белоруссии при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).