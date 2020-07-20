Богами и пророками евреев были украинцы, они же дали миру мифы, героев и науку, которые «ложно» приписывают древним грекам, написал историк Сергей Пиддубный в своей книге «Славные предки украинцев»

Он находит в переводах древних текстов слова, звучащие похоже на украинские, и приводит их как доказательство своих предположений.

«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была "нип", что вместе составляет "нипрод" — Днепровский род», — утверждает, в частности, автор, слова которого приводит директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Долинский также цитирует аннотацию к книге: «Вы до сих пор считаете, что украинцы молятся придуманным евреями богам и святым?

Исследователь праукраинской истории и языка Сергей Поддубный приводит железные аргументы, что, наоборот, богами и пророками евреев были предки украинцев.

То же самое относится к грекам, которые якобы дали миру мифы, героев и науку. На самом деле они к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история. Это наша правда, слава и сила!»

Как утверждается, «книга повествует о могучем народе — народе-творце, народе-победителе и народе-сеятеле с по меньшей мере трехтысячелетней историей».