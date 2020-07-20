Власти США не раскрывают данные своих спутниковых систем слежения и даже не позволяют обнародовать записи «черных ящиков» потерпевшего крушение над Донбассом малайзийского «Боинга», так как им нужна постоянная «болевая точка» для осуществления давления на Россию, сказал экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

«Вряд ли они захотят убивать медийную курицу, которая несет золотые яйца», сказал Ходаковский.

Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования © предоставлено Александром Ходаковским

По его мнению, говорить о том, есть ли у дела MH17 какие-либо перспективы, кроме как быть постоянным источником антироссийской пропаганды, можно лишь после того, как будут опубликованы данные «черных ящиков» малайзийского «Боинга».