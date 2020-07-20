«Вряд ли они захотят убивать медийную курицу, которая несет золотые яйца», сказал Ходаковский.
Дело MH17 позволяет Западу постоянно давить на Россию и на общественное мнение своих собственных стран. Если же данные обнародуют, эффект от них будет одноразовый, независимо от содержания, констатировал Ходаковский.
По его мнению, говорить о том, есть ли у дела MH17 какие-либо перспективы, кроме как быть постоянным источником антироссийской пропаганды, можно лишь после того, как будут опубликованы данные «черных ящиков» малайзийского «Боинга».