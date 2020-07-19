Недавние агрессивные заявления целого ряда украинских военных показывают, что на Украине существует один из элементов «глубинного государства», тем более в военной сфере. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: После пленок Деркача Зеленскому будет проще договариваться с Россией © Facebook, Алексей Якубин Алексей Неижпапа сделал целый ряд резонансных заявлений, в частности о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину.

Эти заявления также могли банально быть связаны с тем, что внимание общества сосредоточено на медиках, а не на военных, отметил эксперт.

«И я не исключаю, что представители военной корпорации пытаются напомнить о себе. Мол, мы нужны. Мол, вы все только о коронавирусе, а тут есть еще проблема. То есть они увидели, что военная тема сошла на маргинес, и они таким образом пытаются напомнить о себе», — указал Якубин.

Военные полагают, что если они сейчас не напомнят о себе, то это может отразиться на финансировании военной сферы в целом и на определении приоритетов на будущее, считает политолог.

Он добавил, что хотя формально Украина сейчас имеет самый большой военный бюджет за всю ее историю, который составляет около 6% ВВП, эти средства вряд ли идут на модернизацию и развитие вооруженных сил.