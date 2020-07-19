Катастрофа MH17 практически никак не повлияла на обстановку в Донбассе. Но она стала дополнительным фактором для антироссийской пропаганды и для голословного обвинения всех тех, кто пытается повернуть Украину в нормальное русло. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми 17 июля в комментарии «ПолитЭксперту»

Яков Кедми рассказал о российском «Буревестнике», который станет ужасом для США © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Дело по MH17 — еще одно доказательство преступного режима, который установился в Киеве. И покровительства тех, кто привел к этому перевороту и продолжает поддерживать эти настроения на Украине», — подчеркнул эксперт.

Аналитик отметил, что недавно были опубликованы новые данные, которые ставят под сомнение те заключения и мнения, которые были высказаны в зале суда, и все предположения следственной группы совершенно безосновательны.

Но поскольку суд не занимается анализом никаких новых данных, да и старых тоже, то вся эта информация не имеет никакого значения, уверен специалист.

Кедми, подчеркнул, что никто не заинтересован в том, чтобы найти настоящего виновника трагедии, однако небо над Донбассом было открыто во вине украинского руководства, и это факт.