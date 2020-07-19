Прошло шесть лет с момента крушения малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17 в Донбассе. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследование ведется до сих пор. Нидерланды пытаются обвинить в случившемся Россию, однако ни одного подтверждающего факта представлено не было.
«Дело по MH17 — еще одно доказательство преступного режима, который установился в Киеве. И покровительства тех, кто привел к этому перевороту и продолжает поддерживать эти настроения на Украине», — подчеркнул эксперт.
Аналитик отметил, что недавно были опубликованы новые данные, которые ставят под сомнение те заключения и мнения, которые были высказаны в зале суда, и все предположения следственной группы совершенно безосновательны.
Но поскольку суд не занимается анализом никаких новых данных, да и старых тоже, то вся эта информация не имеет никакого значения, уверен специалист.
Кедми, подчеркнул, что никто не заинтересован в том, чтобы найти настоящего виновника трагедии, однако небо над Донбассом было открыто во вине украинского руководства, и это факт.