Яков Кедми рассказал о российском «Буревестнике», который станет ужасом для США
Яков Кедми рассказал о российском «Буревестнике», который станет ужасом для США
© commons.wikimedia/Mark Nakoykher
Прошло шесть лет с момента крушения малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17 в Донбассе. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследование ведется до сих пор. Нидерланды пытаются обвинить в случившемся Россию, однако ни одного подтверждающего факта представлено не было.

«Дело по MH17 — еще одно доказательство преступного режима, который установился в Киеве. И покровительства тех, кто привел к этому перевороту и продолжает поддерживать эти настроения на Украине», — подчеркнул эксперт.

Аналитик отметил, что недавно были опубликованы новые данные, которые ставят под сомнение те заключения и мнения, которые были высказаны в зале суда, и все предположения следственной группы совершенно безосновательны.

Но поскольку суд не занимается анализом никаких новых данных, да и старых тоже, то вся эта информация не имеет никакого значения, уверен специалист.

Кедми, подчеркнул, что никто не заинтересован в том, чтобы найти настоящего виновника трагедии, однако небо над Донбассом было открыто во вине украинского руководства, и это факт. 

 