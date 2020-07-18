Турция понимает, продолжил эксперт, что в этом случае будет конфронтация с Россией, которая имеет в Армении свою военную базу и не позволит даже соединенным турецко-азербайджанским силам разгромить Армению.
«Потому что тогда это будет удар по ее интересам в Закавказье…Тем более, у них там приближаются выборы. А Эрдоган прекрасно знает, как больно даже без применения вооруженных сил может ударить Россия», — подчеркнул Ищенко.
Политолог добавил, что сейчас уже существует как минимум 2-3 региона, где Турция и Россия выступают и в качестве оппонентов, и в качестве ситуативных союзников, и лишний раз обострять ситуацию невыгодно никому.
К тому же в этом регионе очень важную роль играет Иран, который никогда не жаждал восстановления Османской империи, и очень осторожно относится к росту турецкого влияния, подытожил специалист.