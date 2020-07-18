Ни одна из стран, которая теоретически могла бы извлечь свою выгоду из карабахского конфликта, не заинтересованы в полноценной войне между Армений и Азербайджаном. Это касается даже Турции, которая на словах поддерживает Баку. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: конфликт Армении и Азербайджана, дискриминация русских на Украине ©

«Потому что тогда это будет удар по ее интересам в Закавказье…Тем более, у них там приближаются выборы. А Эрдоган прекрасно знает, как больно даже без применения вооруженных сил может ударить Россия», — подчеркнул Ищенко.

Политолог добавил, что сейчас уже существует как минимум 2-3 региона, где Турция и Россия выступают и в качестве оппонентов, и в качестве ситуативных союзников, и лишний раз обострять ситуацию невыгодно никому.

К тому же в этом регионе очень важную роль играет Иран, который никогда не жаждал восстановления Османской империи, и очень осторожно относится к росту турецкого влияния, подытожил специалист.