В ведомстве уточняют, что трагедия произошла в субботу вблизи села Сафьяны Измаильского района.
«Восемнадцатого июля в 7:46 (время совпадает с мск) в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек, трое госпитализированы, из них один ребенок 2018 года рождения», — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что к деблокации погибших было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники.