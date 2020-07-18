В Одесской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей шесть человек погибли, а трое – получили ранения. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС)

Автобус с 40 украинцами угодил в ДТП в Польше: пострадали 16 человек © ГСЧС

«Восемнадцатого июля в 7:46 (время совпадает с мск) в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек, трое госпитализированы, из них один ребенок 2018 года рождения», — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к деблокации погибших было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники.