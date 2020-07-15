Протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами «Позор Украине», «Украина + Азербайджан», «Не будь как Украина», и скандировали «Украина, не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора».
«Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят столкновения. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу. Заявление Украины было односторонним и лило воду на мельницу Азербайджана. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения», — цитирует издание участников акции.
После этого двери посольства облили борщом, а плакаты оставили под стенами. По информации издания, акцию организовало молодежное крыло партии "Дашнакцутюн".
10 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в вооруженных провокациях на границе. Сообщалось о перестрелке, в которой были погибшие.
Министерство иностранных дел Украины «выразило глубокую обеспокоенность» в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе и заявило о поддержке «суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международных признанных границах».