Помимо действующего президента Александра Лукашенко, который находится у власти 26 лет, Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.
Черечень и Тихановская не исключают возможности объединения со штабами демократических претендентов, в том числе незарегистрированных.
Кандидаты могут начинать агитацию, встречаться с избирателями и выступить по государственному телевидению и радио. До 19 июля они должны представить в печатные СМИ, определенные ЦИК, предвыборные программы для опубликования.
Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.