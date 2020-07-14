Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии 14 июля провела регистрацию кандидатов в президенты республики

«Все сплелось в один узел»: Лукашенко рассказал о четырех «пандемиях», обрушившихся на Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, который находится у власти 26 лет, Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

Черечень и Тихановская не исключают возможности объединения со штабами демократических претендентов, в том числе незарегистрированных.

Кандидаты могут начинать агитацию, встречаться с избирателями и выступить по государственному телевидению и радио. До 19 июля они должны представить в печатные СМИ, определенные ЦИК, предвыборные программы для опубликования.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.