«Я думаю, они еще не смогут взять ни одного мэра города-миллионника — ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Днепре, ни в Киеве. Так что, я думаю, для них это будут выборы-"холодный душ"… Будем откровенны, кандидаты от "Слуги народа" абсолютно никакие, не являются конкурентами таким политическим долгожителям, как [мэр Харькова Геннадий] Кернес или [мэр Одессы Геннадий] Труханов», — заявил политолог.
Он отметил, что градоначальники достаточно популярны на местах и демонстрируют большую эффективность в борьбе с коронавирусом, чем центральная власть.
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