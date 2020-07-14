Грядущие местные выбора на Украине станут «холодным душем» для «Слуги народа», так как однопартийное большинство они уже не возьмут. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 13 июля

Руслан Бортник: Грядущие местные выборы — это четвертый тур президентских выборов с последствиями для всей Украины © Facebook, Ruslan Bortnik Геннадий] Кернес или [мэр Одессы Геннадий] Труханов», — заявил политолог.

Он отметил, что градоначальники достаточно популярны на местах и демонстрируют большую эффективность в борьбе с коронавирусом, чем центральная власть.

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