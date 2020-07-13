Политолог Кирилл Молчанов считает, что грядущие местные выборы Украины станут отрезвляющим «холодным душем» для команды президента Владимира Зеленского

Полтава перед выборами: все против бывшего «регионала» Мамая © Facebook, Олександр Мамай - Кирилл, выборы в местные органы власти Украины состоятся в конце октября, но они уже вызывают много споров и активно обсуждаются. Почему так происходит?

— Для Зеленского это будет возможность подтвердить, насколько он является поддерживаемым в Украине. Это будет своего рода тест, насколько «слуги народа» выдержали этот год испытания у власти.

Для оппозиции это возможность взять реванш, доказать слабость власти. А на местах, особенно мэры крупных городов, пытаются удержать власть и дать бой Киеву, который хочет с «зеленой командой» привести в мэры окружных городов своих людей.

Так что, я думаю, это будет очень ожесточенная борьба. Плюс не забывайте, что выборы будут по новому избирательному кодексу — там такая интересная система голосования, так что результаты могут быть непредсказуемыми.

- Например?

— Есть слухи, что могут быть досрочные парламентские выборы буквально через два-три месяца после местных в зависимости от результатов. Если «Слуга народа» получит высокий уровень поддержки, то может быть распущен парламент, если низкий, то, конечно, навряд ли.

Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області - Каковы, по-вашему, шансы «Слуги народа» получить высокий уровень поддержки?

— Я думаю, скорее всего, они выборы выиграют, но не с трехкратным отрывом. Мы уже видим, что сейчас уровень поддержки примерно 30%, а у «Оппозиционной платформы» — 20%. И я думаю, если нынешняя тенденция на скандалы будет продолжаться в команде Зеленского, то к осени они могут сравняться — будет по 25%.

- Возможна ли коалиция?

— Коалиции будут на уровне горсоветов, облсоветов. «Слуги народа» уже не возьмут никакое однопартийное большинство, как это было в прошлом году. Будут идти на союзы. Я думаю, они еще не смогут взять ни одного мэра города-миллионника — ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Днепре, ни в Киеве. Так что, я думаю, для них это будут выборы-«холодный душ».

- По-вашему, все мэры ключевых городов останутся на своих местах?

— Скорее всего, все удержат свои позиции. Они достаточно популярны на местах и демонстрируют большую эффективность в борьбе с коронавирусом, чем центральная власть. Плюс, будем откровенны, кандидаты от «Слуги народа» абсолютно никакие, не являются конкурентами таким политическим долгожителям, как [мэр Харькова Геннадий] Кернес или [мэр Одессы Геннадий] Труханов.

- Есть ли какие-то общие черты у таких долгожителей, благодаря которым им удается удерживать позиции?

— Они просто являются довольно популярными в своих городах, потому что своя рубашка ближе к телу и украинцам больше некому доверять. В таких условиях президентской команде будет сложно с ними тягаться.