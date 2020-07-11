Эти регионы, продолжил эксперт, так или иначе надо было потерять, но потерять так, чтобы еще и зафиксировать открытый конфликт с Россией, чтобы никто не мог на Украине заявлять о братстве и дружбе с Россией.
В результате Украина добилась того, что хотела для реализации своего русофобского, националистического проекта: она добилась и отсоединения двух не поддающихся украинизации территорий, и формирования на Донбассе крайне неудобной для донбасцев границы, которая разрывает весь народно-хозяйственный комплекс и не дает толком развиваться, уточнил политолог.
По его мнению, в результате сейчас сделать так, чтобы жизнь в Донецке была принципиально лучше, чем в Днепропетровске, очень затруднительно.
«При этом Украина еще и приобрела неформальный статус войны с Россией. Сейчас на Украине нельзя открыто заявлять, что нет никакой гибридной войны со стороны России. Если ты такое говоришь, ты выпадаешь из политического контекста. Это очень удобная ситуация для Украины и для украинства как политического проекта», — констатировал Неменский.
Если посмотреть на Украину не как на традиционное государство, а как на особый национально-политический проект, 2014 год оказался очень выгоден. Произошли вещи, которые очень соответствуют ее политическим интересам, заключил собеседник издания.