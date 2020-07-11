Донбасс и Крым — это регионы, которые невозможно даже надеяться украинизировать. И пока они были в составе Украины, надежд на то, что Украина реализует свой национальный проект, практически не было. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский о майдане в Белоруссии и почему все-таки Россия потеряла Украину © РИА Новости, Нина Зотина

В результате Украина добилась того, что хотела для реализации своего русофобского, националистического проекта: она добилась и отсоединения двух не поддающихся украинизации территорий, и формирования на Донбассе крайне неудобной для донбасцев границы, которая разрывает весь народно-хозяйственный комплекс и не дает толком развиваться, уточнил политолог.

По его мнению, в результате сейчас сделать так, чтобы жизнь в Донецке была принципиально лучше, чем в Днепропетровске, очень затруднительно.

«При этом Украина еще и приобрела неформальный статус войны с Россией. Сейчас на Украине нельзя открыто заявлять, что нет никакой гибридной войны со стороны России. Если ты такое говоришь, ты выпадаешь из политического контекста. Это очень удобная ситуация для Украины и для украинства как политического проекта», — констатировал Неменский.

Если посмотреть на Украину не как на традиционное государство, а как на особый национально-политический проект, 2014 год оказался очень выгоден. Произошли вещи, которые очень соответствуют ее политическим интересам, заключил собеседник издания.