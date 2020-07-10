Telegram-канал издания Украина.ру провел анонимный опрос среди подписчиков и узнал их мнение относительно аудиозаписи телефонного разговора бывшего президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным от 2015 года

«Факт разговора с Путиным не вяжется с имиджем Порошенко». Соцсети о новых пленках Деркача © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк ответили на вопрос «Что это было?» (относительно разговора двух лидеров) фразой «Кто же знал, что это все услышат?», 27% людей назвали Порошенко двуликим Петро, еще 22% опрошенных считают, что бывший украинский лидер «жутко боится Путина». Меньше всего людей (2%) полагают, что разговор был военной хитростью.

На днях депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, в котором они обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту.