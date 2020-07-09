Следствие установило, что 48-летний мужчина организовал оружейную мастерскую. В Сети он покупал стартовые пистолеты, макеты других видов оружия и переделывал его в огнестрельное.
«Подыскивал покупателей и почтой отправлял им товар. По предварительной информации, действовал один», — сообщила спикер областного управления Светлана Добровольская.
Отмечается, что в 2018 году священника уже задерживали за торговлю оружием и приговорили к пяти годам заключения условно. Пытаясь избежать внимания правоохранителей, он использовал в почтовых отправлениях поддельные анкетные данные.
Во время обысков полицейские изъяли восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, светошумовые гранаты. Решается вопрос о задержании.