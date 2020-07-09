Сотрудники полиции в Львовской области арестовали священника, который на протяжении многих лет торговал оружием через Интернет. Об этом 8 июля сообщило на своей странице в Facebook областное управление Нацполиции

Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов © AFP, GENYA SAVILOV

«Подыскивал покупателей и почтой отправлял им товар. По предварительной информации, действовал один», — сообщила спикер областного управления Светлана Добровольская.

Отмечается, что в 2018 году священника уже задерживали за торговлю оружием и приговорили к пяти годам заключения условно. Пытаясь избежать внимания правоохранителей, он использовал в почтовых отправлениях поддельные анкетные данные.

Во время обысков полицейские изъяли восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, светошумовые гранаты. Решается вопрос о задержании.