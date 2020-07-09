«Украина намеренно затягивает слушания в апелляционной инстанции дела по скифскому золоту, под надуманным предлогом заявляя отвод голландским судьям», — сказал Молохов.

По его мнению, заседание не состоялось злоупотребления правом со стороны Киева.

В решении по скифскому золоту могут сыграть роль похищенные у голландцев картины
В решении по скифскому золоту могут сыграть роль похищенные у голландцев картины
© РИА Новости, Рудольф Кучеров | Перейти в фотобанк
Коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернули.

 