Москва и не прекращала активность в вопросе донбасского конфликта. Просто сейчас ситуация располагает к тому, чтобы выдвигать Украине требования по поводу выполнения ею своих обязательств. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

Украина, продолжил эксперт, вместо выполнения своей части обязательств все время пытается дезавуировать свое участие в «Минске», но так, чтобы она вроде бы как участвовала, а вроде как и не участвовала.

«И, с моей точки зрения, вполне разумно было поставить вопрос ребром, для того чтобы Украина таки ответила, вышла она из Минских соглашений или продолжает в них участвовать», — отметил Ищенко.

Украина пытается сделать так, что вроде бы вышли все остальные, а она осталась, поэтому ей предлагают конкретно ответить на вопрос, добавил политолог. Поэтому неудивительно, если подобные требования будут предъявлены украинской стороне, «а дальше — посмотрим», заключил он.